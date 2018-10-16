Обострение на Донбассе: 37 вражеских обстрелов, погиб военный, еще трое ранены

Ситуация в районе проведения операции обострилась, однако оставалась полностью контролируемой Объединенными силами.

На протяжении прошлых суток, 15 октября, оккупанты 37 раз открывали огонь по позициям украинских войск.

Об этом сообщает штаб ООС в Facebook. Во время обстрелов 9 раз было применено вооружение, запрещенное Минскими договоренностями.

"Так, в течение минувших суток враг осуществлял обстрелы наших позиций в районе населенных пунктов Крымское, Катериновка, Степное, Троицкое, Луганское, Светлодарск, Новолуганское, Южное, Авдеевка, Пески, Невельское, Марьинка, Березово, Степное, Старогнатьевка, Чермалык, Павлополь, Гнутово, Талаковка, Водяное, Лебединское и Широкино", - говорится в сообщении.

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Российские оккупационные войска вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Позиции Объединенных сил в районе населенных пунктов Троицкое, Новолуганское и Талаковка противник обстреливал из минометов 120-го калибра, а по опорным пунктам возле Троицкого, Луганского, Светлодарска и Гнутово применял минометы калибра 82 мм. Защитников Троицкого и Водяного враг обстрелял из вооружения боевых машин пехоты, а в Авдеевке состоялось боевое столкновение.

"В ходе боевых действий один военнослужащий Объединенных сил погиб, трое получили ранения. По данным разведки, два боевика российско-оккупационных войск за прошедшие сутки уничтожены и шестеро ранены", - добавили в ведомстве.

С начала текущих суток боевики из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия трижды обстреляли позиции Объединенных сил вблизи населенных пунктов Новозвановка, Пески и Павлополь.