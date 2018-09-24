Боевики восемь раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе - пресс-центр ООС (видео)

Потерь среди украинских военных с начала суток нет.

С 7.00 до 18.00 боевики восемь раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, в частности, применяя вооружение, запрещенное Минскими соглашениями.

Об этом сообщается на странице операции Объединенных сил в Facebook.

"Днем противник открывал прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям Объединенных сил в районе населенных пунктов Крымское, Зайцево, Пески, Марьинка, Гнутово, Водяное и Лебединское. По опорному пункту наших войск вблизи Гнутово российские оккупанты также вели огонь из минометов 82-го калибра", - говорится в сообщении.

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В пресс-центре подчеркнули, что в случае угрозы жизни военнослужащих Объединенных сил, командиры принимали решение "на осуществление огневого воздействия на противника, заставляя его прекратить обстрел". Потерь среди украинских военных с начала суток нет.

Как сообщал УНИАН, на протяжении 23 сентября ситуация в районе проведения ООС обострилась, однако оставалась полностью контролируемой. За прошедшие сутки на Донбассе трое украинских бойцов были ранены.