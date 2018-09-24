"Космические" цены и пустые улицы: журналисты показали, как живет оккупированный Углегорск (фото)

Уничтоженных зданий в городе осталось немало, говорят местные жители.

До войны в оккупированном в 2015 году Углегорске было около восьми тысяч человек. Многие тогда пытался спастись от войны и покидал город. Зимой 2015 года здесь насчитывалось лишь несколько сотен горожан.

Об этом говорится в репортаже Радио Свобода.

«У нас подвалов не было. Мы сидели в подъездах, на первом этаже», – вспоминает тогдашние события местная жительница.

Почти через четыре года улицы Углегорска такие же малолюдные. На местном рынке работают лишь несколько прилавков. Хотя боевики и утверждают, что в городе сейчас живут более восьми тысяч человек.

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«Преимущественно из-за детей выезжали. Сейчас возвращаются. И дети рождаются, и в школу ходят», – говорит жительница Углегорска.

Но последствия городских боев никуда не исчезли. Уничтоженная обстрелами заправка находится всего в нескольких сотнях метров от работающей. На центральной улице Некрасова дома с новым шифером и косметическим ремонтом – по-соседству с руинами. Уничтоженных зданий в городе осталось немало, говорят местные жители.

Один из самых известных домов в Углегорске – на улице Некрасова. Он выгорел почти полностью во время боев. Так и стоял полуразрушенный несколько лет. Сейчас на его месте – жестяной забор. За ним – поросшая травой стройплощадка. Дом боевики обещают отстроить.

Покосившееся здание – местный вокзал. Его часы остановились несколько лет назад. На потрепанном расписании – шесть маршрутов: можно доехать до Луганска, Ясиноватой, Иловайска, Горловки и Дебальцево.

«Продукты есть, свет есть, вода есть, но очень все дорого. Такие цены – космические. Племянница приезжала из Новомосковска и говорит: «У нас дешевле». Также у меня сестра в Бурятии живет в Улан-Удэ. Говорит: у них тоже намного дешевле, чем у нас. Потому что нам все привозят», – рассказывает местная жительница.

От углегорского вокзала когда-то брал начало единственный в городе троллейбусный маршрут. Сейчас о нем остались только воспоминания.

«Вы же видите. Все вывезли, вырезали», – говорит женщина.

Зато в городе курсируют маршрутки.

«Газельки», автобусы ходят. В Енакиево – 12 рублей. Из Енакиево до Донецка – кажется, 50 или 60 рублей. Может, сейчас уже подорожало, я давно в Донецк не ездила», – рассказывает жительница Углегорска.

В частном секторе часть зданий восстановили. Об обстреле напоминают следы от осколков на заборах и заброшенные дома.

«В мой дом попало. Вот разбит. И так у всех. У кого окна повылетали. Вот там внизу в сторону попало», – показывает женщина.