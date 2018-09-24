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В Донецк после ликвидации Захарченко приезжали люди Ахметова - СМИ

15:34, 24 сентября 2018
Война
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СМИ прокомментировали информацию о визите Ахметова в Донецк / фото rnbo.gov.ua

После ликвидации главаря "ДНР" Александра Захарченко в оккупированный Донецк, по информации СМИ, приезжали представители Рината Ахметова.

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"Его люди (Ахметова – Ред.) на самом деле были в Донецке, но недолго", - говорится в статье "Новой газеты".

В то же время, журналисты опровергли информацию многих СМИ, что в Донецк после ликвидации террориста Захарченко приезжал сам Ахметов.

Издание напомнило, что  на короткое время и.о. главаря боевиков стал Дмитрий Трапезников, который с 2001 года работал в различных структурах Ахметова.

Ранее сообщалось, что Трапезников работал в ФК "Шахтер" в 2001-2005 годах, управлял фан-движением клуба. Был уволен из клуба за махинации. Участвовал в оккупации Донецкой области с самого начала. В "ДНР" отвечал за внутреннюю и социальную политику. 

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Новость в сюжете: Ликвидация главаря "ДНР" Захарченко в Донецке
Теги: #Донецк#Ахметов