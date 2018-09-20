Военные на Луганщине: воюем с наемниками, которых россияне готовят "лезть и убивать нас" (видео)
Возле Крымского на Луганщине сохраняется напряженная ситуация – боевики там обстреливают позиции Объединенных сил в основном из стрелкового оружия, но при этом ищут момент, чтобы заслать диверсантов.
Как говорится в сюжете "5 канала", в ночь на среду, 19 сентября, была именно такая попытка.
"Они игнорируют эти перемирия. У них это может быть день-два, и они снова начинают, день-два, они подготовились, завезли боеприпасы и снова. Начинают обстреливать со стрелкотни. А потом бросают уже побольше", – объясняет ситуацию военнослужащий Александр.
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Российско-оккупационные войска не только обстреливают украинский опорный пункт из своих позиций. К Объединенным силам постоянно пытаются подступиться вражеские диверсанты, поэтому армейцы на постах не теряют бдительности.
В ночь на среду наемники попытались подойти к позициям. Воины заметили их в тепловизор и открыли огонь.
"Медлить в таких случаях не стоит из-за того, что это может плачевно закончиться для нас", – объясняет армеец Евгений.
"Здесь люди не просто охраняют. Здесь не будут стоять и кричать "стой, кто идет?" Здесь не охраняют склады! Здесь охраняют территорию Украины!" – подчеркивает боец Александр.
Чаще всего в составе таких диверсионно-разведывательных групп действуют местные наемники, которые прошли выучку в российской армии, рассказывают военные.
"У них учебки в РФ. У них в Ростове несколько учебок. Есть специалисты, которые готовят их. И опять-же! Не просто готовят! А лезть и убивать нас. Враг есть враг! Враг должен быть обезврежен и уничтожен", – говорит Александр.
Редкие моменты тишины армейцы используют для укрепления позиций и подготовки к ночных вражеских провокаций.