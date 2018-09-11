Германия пытается урегулировать конфликт на Донбассе дипломатическими усилиями - Маас

Немецкий министр заявляет, что Германия играет главную роль в попытке урегулировать ситуацию на востоке Украины.

Министр иностранных дел Федеративной Республики Германия Гайко Маас заявляет, что его страна пытается достичь урегулирования конфликта на востоке Украины дипломатическими усилиями.

Об этом Маас сказал в интервью изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung, сообщается на сайте немецкого МИД.

В частности, министра попросили прокомментировать утверждение, что многие кризисы в мире нельзя урегулировать без участия России, хотя на самом деле Россия сама является причиной возникновения этих кризисов.

"Война в Сирии, вероятно, завершилась бы давно, если бы это было целью России и других стран", - заявил Маас.

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Также он согласился, что это же можно сказать относительно востока Украины.

"В обоих случаях результат зависит от того, что урегулирования не будет, если Россия не будет сотрудничать. Именно поэтому Германия играет главную роль в усилиях, чтобы урегулировать конфликты в Украине и Сирии. В обоих случаях мы стараемся чего-то достичь благодаря дипломатическим каналам", - подчеркнул Маас.

Как сообщал УНИАН, ранее Маас заявлял, что переговоры об отмене санкций против Российской Федерации, введенные из-за ее агрессии в Украине, возможны только после реализации Минских соглашений, которые призваны мирно урегулировать вооруженный конфликт на Донбассе.