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Убийство Захарченко: пострадавшего при взрыве "Ташкента" выписали из больницы

13:11, 05 сентября 2018
Война
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Тимофеев ранен / фото twitter.com/666_mancer

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Об этом сообщил Эмиль Фисталь — директор института неотложной и восстановительной хирургии имени Гусака, где "министр" проходил лечение, передает "РИА Новости". "Александр Тимофеев выписан", — сказал он.

Как сообщал УНИАН, в результате взрыва в кафе "Сепар" в центре Донецка 31 августа главарь "ДНР" Александр Захарченко убит, а Тимофеев получил ранения. Кроме того, ликвидирован охранник Захарченко.

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Теги: #Донецк#ДНР#Захарченко#министр ДНР Тимофеев