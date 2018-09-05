Убийство Захарченко: пострадавшего при взрыве "Ташкента" выписали из больницы

Тимофеев с тяжелыми ранами был госпитализирован 31 августа после взрыва в кафе "Сепар" в Донецке.

Пострадавший при взрыве в кафе "Сепар" "министр доходов "ДНР" Александр Тимофеев выписан из больницы.

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Об этом сообщил Эмиль Фисталь — директор института неотложной и восстановительной хирургии имени Гусака, где "министр" проходил лечение, передает "РИА Новости". "Александр Тимофеев выписан", — сказал он.

Как сообщал УНИАН, в результате взрыва в кафе "Сепар" в центре Донецка 31 августа главарь "ДНР" Александр Захарченко убит, а Тимофеев получил ранения. Кроме того, ликвидирован охранник Захарченко.