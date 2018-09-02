Главаря боевиков Захарченко похоронили на кладбище «Донецкое море» (фото)

По данным сепаратистских российских СМИ, на церемонии прощания присутствовали более 200 тыс. лиц.

В Донецке на кладбище «Донецкое море» похоронили главаря боевиков «ДНР» Александра Захарченко.

Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что на этом же кладбище похоронены командиры боевиков ОРДО «Гиви» и «Моторола».

«Ритуал погребения сопровождался артиллерийским и оружейным салютом. По завершению церемонии прощания по главной улице города в память о Захарченко прошло траурное шествие, в котором приняли участие более 200 тыс. человек», - говорится в сообщении.

По данным агентства, также попрощаться с Захарченко приехали делегации из «ЛНР», России, Абхазии и Южной Осетии.

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По сообщению «Новостей Донбасс», «ДНР» организовала приезд сотрудников бюджетных организаций и студентов на похороны главаря боевиков.

Помимо того, что руководство местных вузов и предприятий предлагало явиться на похороны Захарченко, был организован подвоз из ближайших городов к месту прощания с ним. В частности, «мэр» Горловки в своем Telegram-канале публиковал расписание бесплатных маршрутов из этого города.

Как сообщал УНИАН, Захарченко был убит 31 августа в результате взрыва в ресторане «Сепар» в центре Донецка.

Боевики на временно оккупированной территории Донецкой области заявили об «украинском следе» в деле об убийстве главаря «ДНР» и задержали 14 человек.

В СБУ предположили, что его смерть могла стать результатом внутренних криминальных конфликтов в среде боевиков, прежде всего, связанных с распределением бизнеса. Кроме того, в СБУ не исключали причастности к убийству главаря боевиков российских спецслужб, для которых достаточно одиозная фигура Захарченко могла стать ненужной и начала мешать.

В МИД РФ в убийстве Захарченко обвинили Украину.