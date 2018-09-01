Песков пригрозил, что убийство Захарченко приведет к "повышению напряженности" на Донбассе

Пресс-секретарь российского президента отметил, что у Путина пока не планируется контактов с и.о. главы "ДНР"

Президент России Владимир Путин пока не планирует контактов с так называемым и.о. главы "ДНР" Дмитрием Трапезниковым, в графике на субботу, 1 сентября, у главы государства нет времени.

Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

"Нет, сейчас не планируется [контактов], график сегодня достаточно напряженный: сейчас будет официальный визит президента Азербайджана [Ильхама Алиева], потом уже часть дня, посвященная [детскому центру] "Сириус" и Дню знаний", - отметил представитель Кремля.

"Поэтому сейчас каких-то других контактов не планируется, они просто сейчас невозможны", - добавил Песков.

Пресс-секретарь президента РФ напомнил, что в пятницу Путин выразил соболезнования в связи с гибелью Захарченко и "дал свою оценку произошедшему".

Кроме того Песков назвал гибель Захарченко "провокацией, ведущей к повышению напряженности в регионе".

"Гибель Захарченко, безусловно, ведет к повышению напряженности в регионе, что само по себе, конечно, не способствует формированию условий для выхода хотя бы на перспективу начала реализации минских договоренностей", - сказал представитель Кремля.

Читайте такжеМИД РФ возлагает ответственность за убийство Захарченко на Киев

По его словам, "это, безусловно, провокация".

"Еще предстоит окончательно выяснить, кто стоит за этой провокацией", - подчеркнул он.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков ответил отказом на просьбу журналистов высказать мнение, как повлияет гибель Захарченко на выполнение минских договоренностей.

Напомним, главаря "ДНР" Александра Захарченко подорвали в кафе "Сепар" на улице Пушкина в Донецке 31 августа. Лидер боевиков скончался в больнице, куда его доставили после взрыва.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова возложила ответственность за убийство Захарченко на Киев.

Справка УНИАН. Александр Захарченко - пророссийский террорист, главарь так называемой "ДНР". Во время пророссийских выступлений на востоке Украины руководил донецким отделением харьковского бойцовского клуба «Оплот». 16 апреля 2014 возглавил группу боевиков, которые заняли здание донецкой городской администрации.

В мае 2014 был назначен «военным комендантом» захваченного боевиками Донецка. Впоследствии назначен на должность «заместителя министра внутренних дел ДНР». В августе сменил на посту председателя Совета Министров «ДНР» Александра Бородая.

В ноябре 2014 года, после нелегитимных выборов в "ДНР", непризнанная ЦИК республики объявила, что Захарченко получил победу.

По данным СМИ, в 2010 году Александр Захарченко проходил обследование в Харьковском областном центре медико-социальной экспертизы. Там ему была официально присвоена II группа инвалидности по психическому заболеванию. В документе медицинского центра отмечается «устойчивые необратимые психические расстройства». Ему было назначено лечение в стационар Харьковской областной клинической психиатрической больницы № 3.

В справке также также отмечается, что действия больного Захарченко «несут угрозу окружающим». Годы 2010-2013 были изъяты из официальной биографии Захарченко. Однако с 2013 года, как раз после общения с врачами, Захарченко вновь появился в СМИ - уже как активист харьковской пророссийской организации «Оплот».

Выполнять обязанности главаря группировки "ДНР" после убийства Захарченко будет "вице-премьер" Дмитрий Трапезников. В 2001-2005 годах он был менеджером футбольного клуба "Шахтер", отвечал за развитие фан-движения. Трапезникова называли "серым кардиналом" группировки.