Украина усилит военное присутствие в Азовском море

Меры будут предприняты "для надежной защиты всех рубежей и мирной производственной деятельности в акватории Азовского моря".

В ближайшее время Украина увеличит корабельную группировку в Азовском море, а также силы морской пехоты и артиллерии.

Об этом командующий Военно-морскими силами Вооруженных сил Украины адмирал Игорь Воронченко заявил в рамках совместных командно-штабных учений Командования ВМС ВСУ с другими военными формированиями и правоохранительными органами "Шторм - 2018", сообщает пресс-центр командования.

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К учениям под руководством Генерального штаба ВСУ, которые начались 28 августа, кроме украинских ВМС привлечены подразделения Сухопутных войск, Воздушных сил, Сил специальных операций ВСУ, Государственной пограничной службы Украины, Национальной гвардии Украины и Государственной службы специального транспорта Министерства обороны Украины.

Мероприятие отрабатывается в два этапа - управление войсками (силами) в ходе ведения противовоздушной обороны и стабилизационных действий и в ходе обороны Черноморского побережья.

По словам Воронченко, "учения по управлению определенным комплектом войск при отражении вооруженной агрессии с морского направления проводятся с целью усовершенствования практических навыков командного состава в ходе принятия решения во время отработки задач по указанной тематике".

Как отметил командующий ВМС, "важным элементом является совершенствование работы командного пункта управления и совместимости с другими органами управления".

Подразделения осуществляют ведение стабилизационных действий, отражение воздушного нападения противника, перегруппировки войск, подготовку районов к выполнению задач и осуществление противоподводно-диверсионной обороны и борьбы с диверсионно-разведывательными группами противника. Проведено перебазирование подразделений морской авиации на полевой аэродром и пополнение всех видов боеприпасов подразделениями обеспечения.

Как сообщал УНИАН, ранее оккупанты активизировали подготовку подразделений, дислоцированных вдоль побережья Азовского моря. Также командование российских оккупационных войск интенсивно наращивает дополнительные резервы военного имущества в районах расположения соединений и частей так называемого 1 АК ВС РФ.