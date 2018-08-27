Экс-командующий ВМС Украины предупредил об опасности "наихудшего сценария" из-за действий РФ на Азове

По словам бывшего командующего ВМС Украины, Россия реализует стратегию хаоса в Азовском море и все просчитывает шаг за шагом.

Геополитическое посягательство России на Украину касается и отстранения нас от моря, чтобы превратить Украину из морской державы в континентальную.

Об этом в воскресенье заявил вице-адмирал Сергей Гайдук, командующий Военно-Морских Сил Украины в 2014-2016 гг. в эфире Еспресо.TV.

"Проект Новороссия" находится в России на повестке дня, а действия, которые проводятся на приморском фланге в Черном и Азовском морях, являются шагами России, касающиеся реализации этого проекта", - подчеркнул он.

По словам бывшего командующего ВМС Украины, Россия реализует стратегию хаоса в Азовском море и все просчитывает шаг за шагом. В частности, экономическое давление на Мариупольский и Бердянский морские порты имеет не только сугубо экономическое влияние.

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"Мы должны понимать, что в этих портах работает до 5 тыс. портовиков, которые в случае потери работы могут проводить акции социального характера, то есть могут быть социальные колебания среди населения и здесь просчет идет в том направлении. Представьте себе, на востоке от Мариуполя находится "нулевка", где находится наша приморская группировка, которая ежедневно имеет боевые столкновения с противником, а на запад от Мариуполя и в самом Мариуполе идут бунты населения, потому что они теряют работу, теряют возможность содержать свои семьи и прочее. Я думаю, эти вопросы просчитываются и на это делает ставку Россия", - пояснил вице-адмирал Гайдук.

В то же время он отметил, что Кремль будет использовать акции протестов среди металлургов, потому что основные виды карго, которые переваливаются через морские порты, являются продуктом металлургической отрасли.

По словам бывшего командующего ВМС Украины, подобные акции будут использованы для реализации "наихудшего сценария - прорубывания коридора, который идет вдоль Азовского моря".