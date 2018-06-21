"Полный контроль": эксперт рассказал о главной задаче РФ в Азовском море

По мнению военного эксперта, вопрос Азовского моря необходимо решать в масштабах государственной программы по созданию военно-морского флота в составе Вооруженных Сил Украины.

Главная задача Российской Федерации в Азовском море заключается в установлении полного контроля над ним как в военном, так и в экономическом плане, а также в ущемлении там экономических интересов Украины.

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РФ контролирует Азов полностью и провокаций там не будет, рассказал военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов во время чата на "Главреде".

"На сегодняшний день у нас нет сил и средств для реакции на угрозы Российской Федерации в акватории Азовского моря. За исключением усиления береговой охраны наших морских границ", — отметил собеседник.

По его словам, вопрос Азовского моря необходимо решать в масштабах государственной программы по созданию военно-морского флота в составе Вооруженных Сил Украины.

"Главная задача РФ — полный контроль над Азовском морем как в военном, так и в экономическом плане, а также ущемление наших экономических интересов на Азовском побережье", — заявил Жданов.

"А у нас нет сил и средств для противостояния на море. К открытой агрессии или вторжению Россия не прибегнет из-за того, что им нужно будет легализоваться. Принцип "их там нет" строго соблюдается Российской Федерацией", — подчеркнул он.