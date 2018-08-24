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В Луганской области боевики обстреляли село из артиллерии, есть погибший

10:56, 24 августа 2018
Война
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У погибшего осталась семья / фото amurburg.ru

Об этом на своей странице в Facebook написал глава Луганской военно-гражданской администрации Юрий Гарбуз.

"В результате артиллерийского обстрела российско-оккупационных войск с. Врубовка Попаснянского района погиб мирный житель. Это произошло около 5:00. Снаряд попал прямо в дом, где жила семья погибшего. Мужчина 1983 г.р. скончался от полученных ранений. У него остались жена и двое детей", – написал Гарбуз.

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Он добавил, что в результате артобстрела повреждены школьные помещения и четыре двухэтажных дома.

Ранее сообщалось, что на протяжении прошлых суток, 23 августа, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил была напряженной, со случаями обострения на отдельных участках, однако оставалась полностью контролируемой. За прошедшие сутки пятеро украинских защитников погибли, семеро военнослужащих Объединенных сил получили ранения.

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Теги: #обстрел#боевики#Луганщина