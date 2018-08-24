Обострение на Донбассе: погибли пятеро военных, еще семеро ранены

Противник 42 раза открывал огонь, в том числе 3 раза из вооружения, запрещенного Минскими договоренностями.

На протяжении прошлых суток, 23 августа, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил была напряженной, со случаями обострения на отдельных участках, однако оставалась полностью контролируемой. За прошедшие сутки пятеро украинских защитников погибли, семеро военнослужащих Объединенных сил получили ранения.

Об этом сообщает Операция объединенных сил в Facebook. Противник 42 раза открывал огонь, в том числе 3 раза из вооружения, запрещенного Минскими договоренностями.

"Российские оккупанты вели прицельный огонь из артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 и 82 мм, вооружение БМП, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Противник осуществлял обстрелы позиций объединенных сил в районах населенных пунктов Крымское, Новотошковское, Троицкое, Луганское, Северное, Железное, Новгородское, Авдеевка, Пески, Красногоровка, Старогнатовка, Гранитное, Чермалык, Гнутово, Павлополь, Лебединское, Водяное и Широкино", - говорится в сообщении.

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За прошедшие сутки горячее всего было на Луганском направлении в районах населенных пунктов Крымское и Новотошковское. Здесь противник интенсивно применял артиллерию и минометы, а также прибег к штурмовым действиям. Военнослужащие Объединенных сил отбили атаку врага и остались на занимаемых позициях.

Также оккупанты осуществляли обстрелы из 82 мм минометов по нашим позициям вблизи Луганского, Чермалыка и Лебединского.

"В течение ночи оккупанты 5 раз открывали огонь по позициям Объединенных сил в районах населенных пунктов Крымское, Гнутово, Павлополь и Водяное. Возле Крымского ночью оккупанты вновь открыли огонь из 122 мм артиллерии, вблизи Павлополя применили 82 мм минометы. Потерь среди военнослужащих Вооруженных Сил Украины сегодня не было", - добавили в ведомстве.

По данным разведки, за минувшие сутки 12 оккупантов уничтожены, еще 20 получили ранения.

Ранее сообщалось, что боевики вчера стреляли по ВСУ на всех направлениях.