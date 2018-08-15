КПВВ "Майорское" могут закрыть из-за обстрелов боевиков

С начала проведения ООС незаконные вооруженные формирования трижды обстреляли этот КПП.

В штабе ООС будут требовать закрытия пункта пропуска "Майорское", если будут продолжаться обстрелы со стороны боевиков.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС на странице Facebook. "Дорожный коридор «Горловка-Бахмут» остается одним из главных гуманитарных путей на Донбассе, которым, спасаясь от сложной социально-экономической ситуации на временно оккупированных территориях Украины, которым пользуются ежемесячно более 250 тысяч человек. Но, пренебрегая в первую очередь безопасностью гражданского населения, только за последние три месяца, с начала проведения операции Объединенных сил, в пределах этого дорожного коридора совершено три провокационных обстрела российско-оккупационными войсками", - говорится в сообщении.

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Последний обстрел произошел 9 августа, когда боевики из стрелкового оружия и противотанковых ракет обстреляли, на так называемом "нуле", контрольный пост «Майорское», который обеспечивает функционирование дорожного коридора.

"В зоне поражения, кроме пограничного наряда, оказались мирные граждане, которые пересекают линию столкновения в обоих направлениях. В результате обстрелов повреждена инфраструктура самого КПВВ, частично разрушены защитные сооружения. Если провокационные действия с угрозой жизни и здоровью гражданского населения и персонала, осуществляет свою деятельность в КПВВ будут продолжаться и в дальнейшем, то, с целью обеспечения безопасности граждан, Командующий объединенных сил будет вынужден обратиться к трехсторонней контактной группы относительно закрытия КПВВ в связи с несоблюдением российско-оккупационными войсками договоренностей о прекращении огня", - подытожили в ведомстве.