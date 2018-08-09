Утром боевики обстреляли КПВВ "Майорское", пропуск граждан приостановлен

В 06.25 из стрелкового оружия боевики открыли огонь в направлении КПВВ "Майорское".

Боевики российских оккупационных войск в Донбассе сегодня утром обстреляли контрольный пункт въезда-выезда (КПВВ) «Майорское», пропуск граждан временно приостановлен.

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Об этом говорится в утренней сводке на странице Операции объединенных сил в соцсети. "В 06.25 из стрелкового оружия враг открыл огонь в направлении КПВВ "Майорское". Объявлен режим "Красный". Пропуск граждан временно приостановлен", - сообщили в штабе.

В целом в течение текущих суток боевики семь раз открывали огонь по позициям украинских защитников возле Новозвановки, Луганского, Марьинки, Красногоровки и Лебединского, тяжелое вооружение в текущие сутки не применялось.

Как сообщал УНИАН, за прошедшие сутки, 8 августа, российские оккупационные войска 44 раза открывали огонь по позициям Объединенных сил, в том числе дважды из тяжелого вооружения. В результате боевых действий один украинский военный погиб, трое получили ранения.