"Не хило потрепали сепаров": в сети показали бойцов ВСУ с трофеями после рейда (фото)

Украинские военные вернулись с удачного рейда с трофеями.

Украинские военные в ходе рейда «потрепали» боевиков и получили трофеи в виде целого арсенала оружия.

Читайте такжеРоссия не ожидала серьезной реакции стран Запада на агрессию в Украине – Волкер

Об этом на своей странице в Facebook сообщила украинская военная Виктория Руденко.

«Приятно видеть нашу броню, когда она возвращается из рейда...да и еще и без потерь и раненых...да и еще не хило так потрепали сепаров...да и еще и с трофеями...ну прям сказочно прекрасное утро...Победа не за горами...Слава Украине!!!», – написала она.

Накануне, по информации пресс-центра штаба ООС, боевики 46 раз обстреляли позиции украинской армии, из них в десяти случаях из вооружения, которое запрещено Минскими договоренностями. Во время боевых действий один украинский военный погиб, еще трое получили ранения.