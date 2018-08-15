"Не хило потрепали сепаров": в сети показали бойцов ВСУ с трофеями после рейда (фото)
09:41, 15 августа 2018Война
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Украинские военные вернулись с удачного рейда с трофеями.
Военные вернулись из рейда без потерь / фото Viktoriya Rudenko, Facebook
Украинские военные в ходе рейда «потрепали» боевиков и получили трофеи в виде целого арсенала оружия.
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Об этом на своей странице в Facebook сообщила украинская военная Виктория Руденко.
«Приятно видеть нашу броню, когда она возвращается из рейда...да и еще и без потерь и раненых...да и еще не хило так потрепали сепаров...да и еще и с трофеями...ну прям сказочно прекрасное утро...Победа не за горами...Слава Украине!!!», – написала она.
фото Viktoriya Rudenko, Facebook
Накануне, по информации пресс-центра штаба ООС, боевики 46 раз обстреляли позиции украинской армии, из них в десяти случаях из вооружения, которое запрещено Минскими договоренностями. Во время боевых действий один украинский военный погиб, еще трое получили ранения.
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