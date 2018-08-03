Наблюдатели ОБСЕ за сутки зафиксировали 174 взрыва на Донбассе

Наблюдатели зафиксировали увеличение нарушений, поскольку за предыдущие сутки было отмечено 110 взрывов.

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ) заявляют, что за сутки зафиксировали 174 взрыва в Донецкой и Луганской областях.

Об этом говорится в отчете миссии за период с 19:30 1 августа до 19:30 2 августа, опубликованном сегодня на сайте ОБСЕ.

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"В Донецкой области Специальная мониторинговая миссия задокументировала больше нарушений режима прекращения огня, включая около 170 взрывов, если сравнивать с предыдущим отчетным периодом (около 110 взрывов)", - говорится в отчете.

В частности, в Донецкой области огневая активность была зафиксирована в районе Донецкой фильтровальной станции, Пищевика, Ломакино, Майорска, Марьинки, Авдеевки и Ясиноватой.

"В Луганской области Специальная мониторинговая миссия задокументировала нарушения режима прекращения огня (четыре взрыва). В прошлый отчетный период СММ не зафиксировала нарушений перемирия", - говорится в отчете.