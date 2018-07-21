Оккупанты на Донбассе четырежды нарушили перемирие: потерь среди украинских военных нет

Вследствие обстрелов потерь среди украинских защитников нет.

В течение текущих суток, с 7.00 до 18.00, на Донбассе российские оккупационные войска 4 раза нарушили режим прекращения огня.

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Как отмечается в сводке Операции Объединенных сил, боевики вели огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям Объединенных сил в районах населенных пунктов Пески, Павлополь, Лебединский и Широкино.

Потерь среди украинских защитников нет.

«Объединенные силы контролируют обстановку, устойчиво удерживая занимаемые рубежи и соблюдая режим прекращения огня», - говорится в сводке.

Как сообщал УНИАН, за минувшие сутки на Донбассе российско-оккупационные войска 29 раз обстреляли позиции Объединенных сил, ранения получили трое украинских бойцов.