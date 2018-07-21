Оккупанты на Донбассе четырежды нарушили перемирие: потерь среди украинских военных нет
18:29, 21 июля 2018Война
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Вследствие обстрелов потерь среди украинских защитников нет.
Объединенные силы контролируют обстановку, стойко удерживая занимаемые рубежи \ фото facebook.com/ato.news
В течение текущих суток, с 7.00 до 18.00, на Донбассе российские оккупационные войска 4 раза нарушили режим прекращения огня.
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Как отмечается в сводке Операции Объединенных сил, боевики вели огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям Объединенных сил в районах населенных пунктов Пески, Павлополь, Лебединский и Широкино.
Потерь среди украинских защитников нет.
«Объединенные силы контролируют обстановку, устойчиво удерживая занимаемые рубежи и соблюдая режим прекращения огня», - говорится в сводке.
Как сообщал УНИАН, за минувшие сутки на Донбассе российско-оккупационные войска 29 раз обстреляли позиции Объединенных сил, ранения получили трое украинских бойцов.
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