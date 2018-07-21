За прошедшие сутки на Донбассе в результате вражеских обстрелов ранены трое украинских бойцов

08:23, 21 июля 2018
Война
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За прошедшие сутки на Донбассе ранены трое украинских защитников / фото / ВСУ / Министерство обороны Украины

За прошедшие сутки, 20 июля, на Донбассе боевики 29 раз открывали огонь по позициям операции Объединенных сил в том числе 1 раз из запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Как сообщили в пресс-службе ООС, в результате вражеских обстрелов ранены трое украинский бойцов.

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"Российские оккупационные войска вели прицельный огонь по защитникам Троицкого, Луганского, Новолуганского, Светлодарска, Авдеевки, Красногоровки, Березового, Марьинки, Новомихайловки, Богдановки, Лебединского, Павлополя, Талаковки, Гнутово, Широкино и Водяного. Наряду с этим, противник в районе Гнутово применил 120-мм миномет, а защитников Павлополя обстреляли противотанковыми управляемыми ракетами. В районе Красногоровки зафиксирована работа вражеской снайперской группы", - говорится в сообщении.

По данным разведки, один оккупант погиб и еще один был ранен.

В течение текущих суток боевики трижды открывали огонь по позициям украинских защитников возле Крымского, Причепиловки и Авдеевки. Потерь и раненых среди бойцов Объединенных сил нет.

Как сообщал УНИАН, 20 июля российские оккупационные войска атаковали противотанковой управляемой ракетой пограничный наряд, который осуществлял прикрытие отдела пограничной службы «Сартана» вблизи Мариуполя.

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Теги: #Донбасс#обстрелы боевиков#раненные в АТО бойцы