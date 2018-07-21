За прошедшие сутки на Донбассе в результате вражеских обстрелов ранены трое украинских бойцов

Противник 29 раз открывал огонь по позициям сил ООС.

За прошедшие сутки, 20 июля, на Донбассе боевики 29 раз открывали огонь по позициям операции Объединенных сил в том числе 1 раз из запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Как сообщили в пресс-службе ООС, в результате вражеских обстрелов ранены трое украинский бойцов.

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"Российские оккупационные войска вели прицельный огонь по защитникам Троицкого, Луганского, Новолуганского, Светлодарска, Авдеевки, Красногоровки, Березового, Марьинки, Новомихайловки, Богдановки, Лебединского, Павлополя, Талаковки, Гнутово, Широкино и Водяного. Наряду с этим, противник в районе Гнутово применил 120-мм миномет, а защитников Павлополя обстреляли противотанковыми управляемыми ракетами. В районе Красногоровки зафиксирована работа вражеской снайперской группы", - говорится в сообщении.

По данным разведки, один оккупант погиб и еще один был ранен.

В течение текущих суток боевики трижды открывали огонь по позициям украинских защитников возле Крымского, Причепиловки и Авдеевки. Потерь и раненых среди бойцов Объединенных сил нет.

Как сообщал УНИАН, 20 июля российские оккупационные войска атаковали противотанковой управляемой ракетой пограничный наряд, который осуществлял прикрытие отдела пограничной службы «Сартана» вблизи Мариуполя.