"Удачный выстрел снайпера ОСы": в сети показали ликвидированных боевиков "ДНР" (фото)

Украинские военные ликвидировали террористов-выходцев из России и Молдовы.

На Донбассе 17 и 18 июля ликвидировали двух боевиков, один из которых является выходцем из России, а второй кандидатом в депутаты Молдовы.

Об этом сообщил на странице в Facebook офицер 53-й ОМБр ВСУ Анатолий Штефан.

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Так, 17 июля районе Горловки был ликвидирован гражданин России Андрей Боришполец, который числился в базе "Миротоворца".

"Оккупанты сообщают про удачный выстрел снайпера ОСы + ещё 1 боевика НВФ", - написал Штефан.

18 июля был ликвидирован террорист Олег Бециян из Молдовы.

"Террорист подразделения "Пятнашка". Глава территориальной организации Бричень партии "Патриоты Молдовы". Кандидат в депутаты Парламента РМ", - уточнил Штефан.

Как сообщал УНИАН, ранее на Донбассе ликвидировали двух российских военных, получивших награды за оккупацию Крыма.