"Удачный выстрел снайпера ОСы": в сети показали ликвидированных боевиков "ДНР" (фото)
13:34, 19 июля 2018Война
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Украинские военные ликвидировали террористов-выходцев из России и Молдовы.
17 июля районе Горловки был ликвидирован гражданин России Андрей Боришполец / Facebook офицер ВСУ Анатолий Штефан Штирлиц
На Донбассе 17 и 18 июля ликвидировали двух боевиков, один из которых является выходцем из России, а второй кандидатом в депутаты Молдовы.
Об этом сообщил на странице в Facebook офицер 53-й ОМБр ВСУ Анатолий Штефан.
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Так, 17 июля районе Горловки был ликвидирован гражданин России Андрей Боришполец, который числился в базе "Миротоворца".
"Оккупанты сообщают про удачный выстрел снайпера ОСы + ещё 1 боевика НВФ", - написал Штефан.
18 июля был ликвидирован террорист Олег Бециян из Молдовы.
"Террорист подразделения "Пятнашка". Глава территориальной организации Бричень партии "Патриоты Молдовы". Кандидат в депутаты Парламента РМ", - уточнил Штефан.
18 июля был ликвидирован террорист Олег Бециян из Молдовы / Facebook офицер ВСУ Анатолий Штефан Штирлиц
Как сообщал УНИАН, ранее на Донбассе ликвидировали двух российских военных, получивших награды за оккупацию Крыма.
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