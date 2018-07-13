"Война многому научила": командующий ООС рассказал о "колоссальных изменениях" в украинской армии

Сергей Наев рассказал, что сегодня в украинской армии командир не прячется от проблем солдата.

За последние четыре года в украинской армии произошли колоссальные изменения, из ВСУ удалось убрать старые советские нормы.

Об этом заявил командующий ООС Сергей Наев в интервью изданию «Высокий замок».

«Изменились и солдат, и командир. И я изменился. До войны в армии царил «совок». Вооруженные силы образца 2013-2014 годов строились по старой «совковой» методологии. Хотя формально армия считалась украинской, но жила по уставам Советского Союза. За четыре года советчину в значительной мере удалось выжать из армии», – считает Наєв.

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По его словам, сейчас он более уверен в своих подчиненных. «В 2014-2015 годах были проблемы с личным составом. Значительная часть мобилизованных была очень мотивированной, патриотически настроенной, но были и такие, кто боялся войны. Поэтому войска были неоднородными. В одном подразделении были такие, кто вел за собой, и такие, которые плелись в хвосте...», – отметил он.

Он уверен, что война многому научила. «На войне проявляются как лучшие качества человека, так и худшие. Если понимаешь, что каждый день может случиться непоправимое, невольно становишься сам собой, становишься настоящим. Лицемерие, подданство, которое царило в армии советского образца, исчезает. Сейчас командир может многому поучиться у солдата. Но главное, что командир не прячется от проблем солдата. Стало понятно то, что и я солдат, и он — солдат. Мы, по сути, равны. Только у меня выше звание, следовательно, большая ответственность», – объясняет генерал-лейтенант.

«Сейчас боец не будет молча терпеть таких командиров. Моей власти достаточно, чтобы дурака исправить или уволить. Каждый раз, когда приезжаю в бригаду или на опорный пункт, подхожу к солдату и интересуюсь, есть ко мне вопросы, просьбы, или есть ли что мне сказать», – заявил Наев, добавив, что бойцы знают его номер телефона и звонят в случае необходимости.