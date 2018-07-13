Командующий ООС: есть немалые шансы, что война на Донбассе "может закончиться быстро"

11:03, 13 июля 2018
Война
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Наев считает, что Путину широкомасштабная война не выгодна / фото УНИАН

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«Считаю, есть немалые шансы, что война может закончиться быстро», – заявил генерал-лейтенант в интервью изданию «Высокий замок».

Наев считает, что российскому президенту Владимиру Путину широкомасштабная война не выгодна, ведь его цель – оставить Украину в сфере своего влияния.

«Ему выгодно шантажировать Украину по приднестровскому сценарию. Именно для этого он и начал конфликт на востоке. Но сам Путин не осознает, какую катастрофическую ошибку допустил: собственными руками целую нацию сделал своими злейшими врагами, врагами русского государства. Украинский народ, помня, какие жертвы принесла ему эта война, никогда не простит этого и будет мстить. Путин невольно сплотил и закалил украинскую нацию», – сказал Наев.

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Теги: #Донбасс#война