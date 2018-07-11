Вражеская ДРГ прорывалась к позициям украинских военных в районе Донецкого аэропорта - два боевика уничтожены (видео)

Украинские военные не дали прорваться вражеской ДРГ.

Вражеская диверсионно-разведывательная группа пыталась подойти к позициям 56 ОМБр в районе Донецкого аэропорта. И понесла потери: двое оккупантов ликвидированы.

Враги шли по дороге и особо не прятались, сообщают на своей странице в Facebook волонтеры фонда "Вернись живым", ссылаясь на слова военных.

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"Метров 15-20 они шли в полный рост, несмотря на выстрелы", - говорит боец Виталий. Отмечается, что пулеметчик сделал несколько выстрелов – два из них были точными.

"Судя по тому, что у одного татуировки "Славянск-2014", - это те, из первой волны, которые каким-то чудом еще оставались живы", - рассказывает начальник штаба батальона 56 ОМБр.

Боевики пытались вытащить своих, однако подойти украинские бойцы им не дали. Уже на следующий день, по договоренности о режиме тишины, тела оккупантов вытащили "симики" вместе с гуманитарной миссией "Груз-200".

Ранее российский писатель-террорист Захар Прилепин заявил, что уходит с должности "заместителя командира батальона армии" "ДНР".