Украинские военные на Донбассе уничтожили боевую машину оккупантов (фото)

17:17, 27 июня 2018
Война
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Боевая машина была самодельной / Facebook Юрий Мысягин

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Об этом на странице в Facebook сообщил волонтер Юрий Мысягин.

Как сообщал УНИАН, ранее украинские военные уничтожили две БМП противника на Донбассе.

"Одна машина уничтожена полностью, вторая надолго выведена из строя. И все это произошло ночью. Корректировали огонь через мощный тепловизор", - говорится в сообщении волонтера Юрия Мысягина в Facebook.

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Теги: #Донбасс#боевики