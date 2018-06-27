Украинские военные на Донбассе уничтожили боевую машину оккупантов (фото)

Отмечается, что это был переделанный грузовой автомобиль.

Украинские бойцы уничтожили боевую машину оккупантов. Отмечается, что это был переделанный грузовой автомобиль.

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Об этом на странице в Facebook сообщил волонтер Юрий Мысягин.

Как сообщал УНИАН, ранее украинские военные уничтожили две БМП противника на Донбассе.

"Одна машина уничтожена полностью, вторая надолго выведена из строя. И все это произошло ночью. Корректировали огонь через мощный тепловизор", - говорится в сообщении волонтера Юрия Мысягина в Facebook.