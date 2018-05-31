Украинские военные уничтожили две БМП противника на Донбассе - волонтер (видео)

08:52, 31 мая 2018
Война
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За последние дни военные уничтожили несколько БМП террористов / Скриншот

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"Одна машина уничтожена полностью, вторая надолго выведена из строя. И все это произошло ночью. Корректировали огонь через мощный тепловизор", - говорится в сообщении волонтера Юрия Мысягина в Facebook.

Он отметил, что на Светлодарской дуге уничтожают технику боевиков, под Докучаевском продолжили уничтожать, а теперь и до большого района Северодонецка добрались.

Как сообщалось, 29 мая в зоне проведения Операции объединенных сил бойцы тактической группы "Моспино" подбили БМП противника.

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Теги: #военные#террористы#уничтожение#БМП