Украинские военные уничтожили две БМП противника на Донбассе - волонтер (видео)

По словам волонтера, теперь террористы не знают, куда прятать технику от украинских военных.

Под Докучаевском "третья сила" выследила и уничтожила две БМП врага.

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"Одна машина уничтожена полностью, вторая надолго выведена из строя. И все это произошло ночью. Корректировали огонь через мощный тепловизор", - говорится в сообщении волонтера Юрия Мысягина в Facebook.

Он отметил, что на Светлодарской дуге уничтожают технику боевиков, под Докучаевском продолжили уничтожать, а теперь и до большого района Северодонецка добрались.

Как сообщалось, 29 мая в зоне проведения Операции объединенных сил бойцы тактической группы "Моспино" подбили БМП противника.