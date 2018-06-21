Украинские бойцы схватили бывшего офицера ВСУ, который перешел на сторону боевиков

"За измену всегда придется отвечать. Перед Богом, перед Законом, перед людьми. Так будет и на этот раз", - отметил командир бригады "Холодный Яр".

Разведчики 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" и тактической группы "Моспино" схватили бывшего офицера ВСУ Алексея Бидусенко, который 16 июня 2017 года перешел на сторону боевиков. Об этом сообщается на странице 93-ей ОМБр в Facebook.

Бидусенко передали правоохранительным органам. После завершения следственных действий он предстанет перед судом, говорится в сообщении.

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"Старший лейтенант Бидусенко с самого начала производил впечатление трусливого, неуверенного человека. Из-за этого ему поручили заниматься подготовкой наградных листов - дело, которое не требует работы с секретными документами. Сам факт его бегства не вызвал особого удивления. Более интересным мы считали отследить, что будет дальше, когда человек переходит к врагу и предлагает свои услуги в качестве офицера управления нашей бригады. Однако уровень компетенции Бидусенко разочаровал руководство оккупационных сил. Сначала его пытались использовать, но потом выбросили, как тряпку на помойку. Но за измену всегда придется отвечать. Перед Богом, перед Законом, перед людьми. Так будет и на этот раз", - рассказал о бывшем офицере командир бригады "Холодный Яр" полковник Владслав Клочков.

Как сообщал УНИАН, ранее на Донетчине задержали бывшего боевика, который 4 года скрывался в храме.