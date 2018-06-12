СБУ собрала свидетельства о пытках у 500 освобожденных из ОРДЛО заложников

Вместе с тем, Служба безопасности опровергла существование так называемых "секретных тюрем СБУ" .

Служба безопасности Украины собрала документальные свидетельства почти 500 бывших заложников о пытках в ОРДЛО.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ в Facebook.

Так, украинцы рассказывали о физических пытках и психологических издевательствах террористов. СБУ призвала все правозащитные организации оказать помощь бывшим заложникам российских террористов в подготовке соответствующих обращений в ЕСПЧ.

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Вместе с тем, Служба безопасности опровергла существование так называемых "секретных тюрем СБУ" и подчеркнула, что действует исключительно в рамках законодательства, что подтверждают проверки правозащитных международных организаций.

Напомним, Госдеп США указал России на нарушение прав человека в оккупированном Крыму, включительно с убийствами, пытками и исчезновения людей. Оккупационная власть с момента начала попытки аннексии ввела на украинском полуострове законы Российской Федерации.