СБУ собрала свидетельства о пытках у 500 освобожденных из ОРДЛО заложников

15:13, 12 июня 2018
Война
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/ фото УНИАН

Об этом сообщает пресс-служба СБУ в Facebook.

Так, украинцы рассказывали о физических пытках и психологических издевательствах террористов. СБУ призвала все правозащитные организации оказать помощь бывшим заложникам российских террористов в подготовке соответствующих обращений в ЕСПЧ.

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Вместе с тем, Служба безопасности опровергла существование так называемых "секретных тюрем СБУ" и подчеркнула, что действует исключительно в рамках законодательства, что подтверждают проверки правозащитных международных организаций.

Напомним, Госдеп США указал России на нарушение прав человека в оккупированном Крыму, включительно с убийствами, пытками и исчезновения людей. Оккупационная власть с момента начала попытки аннексии ввела на украинском полуострове законы Российской Федерации. 

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Теги: #СБУ#ОРДЛО#заложники у боевиков#боевики пытки