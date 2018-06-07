Запустение: в сети показали окрестности Донецкого аэропорта (фото)
14:10, 07 июня 2018Война
17729 1
Сегодня в окрестностях ДАП сохраняется относительно спокойная ситуация.
В сети показали свежие фотографии окрестностей разрушенного Донецкого аэропорта.
Фото пережившего масштабные бои в 2014 году ДАП было опубликовано в Twitter "Bylbyleva906".
Читайте такжеШтаб АТО об информации о взятии под контроль посадочной полосы ДАП: продвижения вперед у нас нет
Как сообщал УНИАН, 26 мая 2018 года исполнилась четвертая годовщина с начала боев за Донецкий аэропорт.
Напомним, бои за установление контроля над международным аэропортом, который имеет стратегическое значение, продолжались между украинскими войсками и пророссийскими террористами с 26 мая 2014 до 21 января 2015 года.
18-21 января 2015 года в результате подрыва терминала ДАП погибли 58 "киборгов".
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter