Боевики обстреляли "Кугуар" пограничников на КПВВ "Майорское"

В результате обстрела ни один военнослужащий не пострадал.

Сегодня перед началом осуществления контроля лиц и транспортных средств в КПВВ «Майорское» подконтрольные России боевики обстреляли бронемашину пограничников.

Как сообщает Госпогранслужба, пограничникикак раз осуществляли доставку смен пограничных нарядов к контрольному пункту и КПВВ автомобилем «Кугуар».

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После того, как пограничные наряды были доставлены к местам несения службы, а автомобиль возвращался к КПВВ, наемники российско-террористических групп обстреляли бронемашину из стрелкового оружия.

Никто из военнослужащих не пострадал.

В это время гражданских лиц в контрольном пункте не было, личный состав находился в блиндажах.

Как сообщал УНИАН, на протяжении прошлых суток, 1 июня, российско-оккупационные войска 33 раза за сутки нарушали режим прекращения огня, из них 3 раза применяли тяжелое вооружение.