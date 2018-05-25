Пропаганда в "ДНР" выдает сгоревшие гражданские авто за "уничтоженные танки ВСУ" – ИС

Пропаганда пытается «переключить внимание» боевиков и местного населения с факта потери оккупационными формированиями позиций под Горловкой.

Оккупанты в ОРДЛО продолжают активно проводить информационную операцию, связанную с недавним якобы имевшим место мифическим «сражением под Горловкой».

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Как сообщает группа «Информационное сопротивление», в частности, командование оккупантов продолжает попытки «переключить внимание» боевиков и местного населения с факта потери оккупационными формированиями позиций на придуманный «факт уничтожения 20 танков и складов ВСУ».

Якобы в районе Торецка оккупанты метким и мощным артналётом уничтожили едва ли не танковый батальон ОС, и заодно некие склады боеприпасов. Тот факт, что под этот «точный налёт» (с применением 152-мм артиллерии) на самом деле попали два лечебных учреждения в Торецке (включая психоневрологический диспансер), оккупантами тщательно умалчивается. А пара сгоревших и разбитых гражданских автомобилей при этом выдаётся за «уничтоженные танки ВСУ».