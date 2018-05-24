Боевики ударили по медучреждениям Торецка: в штабе показали последствия обстрела (фото)

Наблюдатели СЦКК зафиксировали обстрел и проинформировали о происшествии Специальную мониторинговую миссию ОБСЕ.

Боевики вооруженных формирований РФ выпустили по зданиям психиатрического и противотуберкулезного диспансеров города Торецк не менее 35 снарядов и мин из артиллерийских систем калибра 152 мм и минометов калибра 120 мм.

Как сообщает украинская сторона Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК), по результатам фотофиксации, проведенной сегодня, наблюдатели СЦКК установили, что огонь по гражданской инфраструктуре Торецка противник вел с использованием фугасно-осколочных снарядов воздушного разрыва.

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В частности, зафиксировано повреждение стен и окон медицинских учреждений, прилегающего газопровода и нескольких автомобилей.

Отмечается, что никто из местных жителей не пострадал. Больные, находящиеся на лечении, по информации Департамента здравоохранения облгосадминистрации, в ближайшее время будут эвакуированы в тубдиспансеры Славянска и Краматорска.

Об указанном проинформирована СММ ОБСЕ. На месте обстрела также работают специалисты управления по расследованию преступлений, совершенных на временно оккупированных территориях, Генеральной прокуратуры Украины. По данному факту возбуждено уголовное производство.

«Украинская сторона СЦКК в очередной раз подчеркивает, что подобные действия со стороны главарей оккупационной администрации РФ являются довольно циничными, свидетельствуют о явном пренебрежении ими всеми нормами международного гуманитарного права, Женевской конвенции, что несут прямую угрозу жизни и здоровью гражданского населения, значительный материальный ущерб местным жителям», - отмечается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 21 мая боевики обстреляли в Торецке здание Центра социально-психологической реабилитации, где находились 28 детей. Всего в результате того утреннего артобстрела города было повреждено 7 зданий. Пострадавших не было.

Сегодня, 24 мая, отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции в Донецкой области проинформировал о новом обстреле Торецка боевиками. Сообщалось, что происшествие квалифицировано по ч. 1 ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины.