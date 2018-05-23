Боевики понесли огромные потери на Донбассе - ООС

За минувшие сутки на Донбассе боевики почти полсотни раз открывали огонь.

По уточненным данным разведки, за минувшие сутки украинские военные в районе проведения операции Объединенных сил уничтожили 15 и ранили 10 боевиков.

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Об этом заявил представитель пресс-центра Объединенных сил подполковник Виктор Шубец на брифинге, видео которого опубликовано на сайте Министерства обороны Украины.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 23 мая, утром в сводке пресс-центра Объединенных сил по состоянию на 7:00 отмечалось, что, по данным разведки, уничтожено 4 и ранено 4 боевиков.

Всего за минувшие сутки на Донбассе боевики почти полсотни раз открывали огонь, погиб один украинский боец.