Сутки на Донбассе: боевики почти полсотни раз открывали огонь, погиб один украинский боец - ООС

По данным разведки, уничтожены 4 и ранены 4 боевика российско-террористических войск.

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается сложной. Об этом сообщается в сводке пресс-центра Объединенных сил по состоянию на 7:00 23 мая.

На протяжении прошлых суток, 22 мая, российско-оккупационные войска, пренебрегая Минскими соглашениями и нормами международного гуманитарного права 49 раз нарушали режим прекращения огня, из них 13 раз применял 152-мм и 122-мм артиллерию, 120 и 82-мм минометы. Наши войска вели активную оборону и давали адекватный ответ противнику, не позволяя оккупантам вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций.

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Во время боевых действий за прошедшие сутки один защитник Украины погиб и трое были ранены. За текущие сутки потерь нет.

По данным разведки, уничтожены 4 и ранены 4 боевика российско-террористических войск.

На Луганском направлении противник вел огонь из крупнокалиберного пулемета по населенному пункту Станица Луганская, не прекращал попыток ослабить оборонительные рубежи наших защитников в районе населенного пункта Троицкое.

На Горловском направлении активная оборона подразделений Объединенных сил продолжалась в районах населенных пунктов Майское, Зайцевое, Южное. На Донецком направлении – возле Авдеевки, Опросного и Красногоровки.

Обострилась ситуация на Мариупольском направлении в районах населенных пунктов Талаковка, Водяное и Широкино. С 19-ти до 21 часа вечера враг прибег к обстрелу мирного украинского поселка Талаковка в пригороде Мариуполя. Оккупанты выпустили по населенному пункту более 90 снарядов 152 калибра. Потерь среди мирных граждан нет. Повреждены поселковые промышленные помещения.

Как сообщал УНИАН, накануне наблюдатели ОБСЕ сообщили, что обнаружили значительное скопление тяжелого вооружения боевиков возле Бугаевки.