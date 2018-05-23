Боевики из тяжелой артиллерии обстреляли поселок под Мариуполем (видео)

В результате артиллерийского обстрела повреждено здание временного закрытого предприятия и около десяти автомобилей.

Вечером во вторник, 22 мая, боевики российско-оккупационных войск обстреляли из тяжелой артиллерии прифронтовой поселок Талаковка под Мариуполем.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.

Оккупанты за час выпустили по поселку около 100 снарядов калибром 120 и 150 мм, 20 из которых не разорвались.

По предварительной информации, в результате артиллерийского обстрела повреждено здание временного закрытого предприятия и около десяти автомобилей, а также вспыхнул пожар на поле. Мирные жители не пострадали.

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Сейчас ситуация в Талаковке находится под контролем военных и местных властей. В поселке организовано ночное дежурство полицейских.

По факту артобстрела открыто уголовное производство по ст. 258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт).

Как сообщал УНИАН, ранее боевики при обстреле Зайцевого ранили местную жительницу.