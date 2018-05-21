Миссия ОБСЕ: прошлая неделя на Донбассе "была худшей" с начала года

По информации наблюдателей, на прошлой неделе больше всего с начала года нарушался режим прекращения огня на востоке Украины.

Первый заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг заявляет, что на прошлой неделе больше всего с начала года нарушался режим прекращения огня на востоке Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил на брифинге в Киеве.

"Минувшая неделя была худшей за этот год с точки зрения многих показателей. В целом мы зафиксировали практически 7 тыс. 700 нарушений режима прекращения огня. В отдельные дни уровень насилия напоминал тот этап конфликта, который, как мы уже думали, давно остался в прошлом. Ночью в среду и рано утром в четверг в Светлодарске наблюдатели слышали почти 500 взрывов и примерно 860 выстрелов и очередей из крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия ", - сообщил Хуг.

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"Особое беспокойство вызвала ситуация в Горловке, где до этого царила относительно спокойная ситуация. Ночью в четверг и рано утром в пятницу от этого спокойствия не осталось и следа. Наши наблюдатели на передовой патрульной базе в Горловке слышали примерно 140 взрывов, большинство из которых - от артиллерийских и танковых выстрелов, а также очереди и выстрелы из зенитной установки, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия", - отметил он.

"Кроме того, - сказал Хуг, - вызвало серьезное беспокойство (применение) реактивных систем залпового огня. Вечером в среду, 16 мая, стационарная камера СММ на Донецкой фильтровальной станции зафиксировала более 20 ракет из "Градов", которые разорвались к западу от станции в подконтрольном Украине районе".

Он заявил, что "применение этого вооружения в населенных пунктах является безжалостным и убийственным".

"На прошлой неделе в период между 14 и 20 мая мы подтвердили данные о двух погибших мирных жителях, в том числе 13-летнем мальчике в Троицком Луганской области, и еще о трех раненых. Информация о многочисленных других жертвах проверяется. По предварительным данным, четверо гражданских человек погибли, а шестеро получили ранения. Наши наблюдатели уточняют информацию для установления фактов", - сказал Хуг.

"Учитывая растущее количество погибших и артиллерийских ударов в ответ по принципу "отплатить той же монетой", на прошлой неделе казалось, что непрерывный вихрь насилия поглотил весь здравый смысл и подорвал готовность и способность положить конец этому безумию", - сказал первый заместитель председателя СММ ОБСЕ.