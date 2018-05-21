На Луганщине возле патрулей ОБСЕ произошел взрыв

Взрыв прогремел на расстоянии 300-500 метров от наблюдателей.

В воскресенье, 20 мая, на Луганщине возле патрулей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ прогремел взрыв.

Об этом говорится в оперативном отчете миссии.

Инцидент произошел в 11:04 в районе населенного пункта Золотое, который находится под контролем украинского правительства. Два патрули СММ в составе десяти сотрудников Миссии на четырех бронированных автомобилях находились на расстоянии примерно 20 метров южнее блокпоста боевиков.

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Все наблюдатели вышли из машин, пятеро из них разговаривали с двумя невооруженными боевиками.. Еще от 5 до 8 членов вооруженных формирований ходили вокруг блокпоста, один из них имел при себе автомат, а остальные были без оружия. За две минуты наблюдатели ОБСЕ услышали взрыв неопределенного происхождения на расстоянии 300-500 метров на север. Ранее СММ зафиксировала здесь зенитную установку примерно за 10 метров на северо-запад от упомянутого блокпоста.

После взрыва оба патрули немедленно покинули этот район и благополучно вернулись в свои базы.