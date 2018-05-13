Активная оборона: журналисты рассказали о новой тактике ВСУ на Донбассе (видео)

У боевиков утверждают, что украинцы зашли в населенный пункт Чигари, расположенный в пригороде оккупированной Горловки.

Характер действий украинских подразделений на Донбассе изменился – оборона украинских сил стала более гибкой.

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Об этом говорится в сюжете ТСН. Отмечается, что после майских праздников у боевиков началась паника из-за якобы наступления украинцев. В действительности же 9 мая стало апогеем мощных канонад российских батарей.

Командир подразделения ВСУ в Марьинке, офицер 30-й отдельной МБр с позывным «Майкл» оценивает «праздничную» активность боевиков как разведку боем.

"Они пытаются установить, что у нас есть для того, чтобы двигаться вперед. Поэтому они нас и пытаются проверить", - отметил он.

У боевиков, тем временем, утверждают, что украинцы зашли в населенный пункт Чигари, расположенный в пригороде оккупированной Горловки.

Украинская сторона пока не подтверждает продвижения, однако характер действий ВСУ действительно изменился.

«Противник знает, где мы. Но на самом деле, или нас там нет, или мы есть, но не в том количестве или не в том качестве», - рассказал журналистам «Майкл».

Отмечается, что активная оборона – единственный способ эффективно противодействовать российским кадровым подразделениям, которые заходят на Донбасс для выполнения смертоносных задач, и затем возвращаются на территорию РФ.

Ранее сообщалось, что российско-террористические войска на Донбассе применили против ВСУ новейшие реактивные снаряды. После обстрела военнослужащие тщательно собрали все обломки снарядов и отдали их в специализированную лабораторию для проведения экспертиз.