Ситуация на Донбассе остается напряженной: 50 обстрелов, трое раненых

Боевики 19 раз использовали тяжелое вооружение.

На протяжении прошлых суток, 11 мая, в районе проведения операции Объединенных сил ситуация оставалась сложной и контролируемой.

Как сообщили в пресс-центре операции Объединенных сил, российско-оккупационные войска в минувшие сутки 50 раз нарушали Минские договоренности, из них 19 раз с применением тяжелого вооружения.

Читайте такжеТымчук спрогнозировал обострение ситуации на Донбассе после переговоров в Аахене без Путина

На Луганщине в районе населенных пунктов Крымское, Троицкое и Новозвановка интенсивность боев возрастала с наступлением темного времени суток, отмечают в пресс-центре.

Отмечается, что ситуация на Донецком направлении была более напряженной. Там круглосуточно продолжаются бои в районах населенных пунктов Верхнеторецкое, Каменка, Авдеевка, Опытное, Пески, Зайцево.

Украинские защитники также держали оборону на Мариупольском направлении в районах населенных пунктов Гнутово и Широкино.

"В результате адекватного ответа, по данным разведки, уничтожено 3 и ранено 4 оккупантов российско-террористических войск. Во время боевых действий трое наших защитников были ранены и эвакуированы в госпиталь. В течение текущих суток, 12 мая, потерь нет", - говорится в сообщении ООС.