Террористы штурмовали ВСУ в районе Авдеевской промзоны - понесли потери

13:34, 11 мая 2018
Война
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Иллюстрация REUTERS

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Об этом пресс-центр операции Объединенных сил сообщил на своей странице в Facebook. "По данным разведки, противник во время попытки штурмовых действий наших позиций понес потери: двое оккупантов были уничтожены, еще трое ранены", - говорится в сообщении.

Напомним, в течение минувших суток противник 55 раз нарушал режим прекращения огня, открывая по позициям ООС прицельный огонь. Из них 15 раз применял тяжелое вооружение.

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Теги: #Донбасс#террористы#потери#операция Объединенных сил