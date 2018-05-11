Террористы штурмовали ВСУ в районе Авдеевской промзоны - понесли потери
13:34, 11 мая 2018Война
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За прошедшие сутки, 10 мая, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе оставалась стабильно сложной.
Иллюстрация REUTERS
Наиболее активные боевые действия на Донбассе в течение прошедших суток продолжались в районе Авдеевской промзоны.
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Об этом пресс-центр операции Объединенных сил сообщил на своей странице в Facebook. "По данным разведки, противник во время попытки штурмовых действий наших позиций понес потери: двое оккупантов были уничтожены, еще трое ранены", - говорится в сообщении.
Напомним, в течение минувших суток противник 55 раз нарушал режим прекращения огня, открывая по позициям ООС прицельный огонь. Из них 15 раз применял тяжелое вооружение.
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