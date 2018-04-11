Следственный комитет РФ возбудил дело из-за стрельбы на пункте пропуска на Донбассе

Российские следователи обвинили украинских военнослужащих в обстреле пункта пропуска российских боевиков, в результате чего ранения получила мирная жительница 1963 года рождения.

Следственный комитет Российской Федерации возбудил против украинских защитников дело за якобы нарушение «пасхального перемирия».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе российского ведомства.

«Пасхальное перемирие», действующее с 30 марта текущего года, является для представителей Вооруженных сил и Национальной гвардии Украины лишь формальностью», - заявили в ведомстве.

Заявляется, что главным следственным управлением СК России продолжается сбор доказательств по уголовным делам «о преступлениях, совершенных украинскими военнослужащими».

При этом российские следователи обвинили украинских военнослужащих в обстреле пункта пропуска российских боевиков, в результате чего ранения получила мирная жительница 1963 года рождения.

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По данному факту Главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.356 УК РФ (применение запрещенных средств и методов ведения войны).

В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств преступления, а также должностных лиц из числа украинских военнослужащих, причастных к его совершению.

Справка УНИАН. Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым и начала дестабилизировать обстановку на Донбассе. РФ поставляет террористам «ДНР» и «ЛНР» вооружение и направляет на Донбасс наемников и свои регулярные войска. С середины апреля 2014 года в Луганской и Донецкой областях идут боевые действия.

Для оправдания российской агрессии Следственный комитет РФ возбудил уголовные дела против руководства Украины и украинских силовиков, руководящих обороной Украины от российских оккупантов. В частности, дела возбуждены против министра обороны Украины Полторака, начальника Генерального штаба ВСУ Муженко, экс-командира Сухопутных войск Украины Пушнякова, бывшего командующего Национальной гвардии Украины Николая Балана и ряда других граждан Украины.

30 сентября 2014 года Генеральная прокуратура Украины начала уголовное производство в отношении должностных лиц Следственного комитета России за содействие террористическим организациям «ДНР» и «ЛНР».

8 августа 2016 г. Генпрокуратура Украины сообщила о подозрении 18 представителям российской власти и руководства вооруженных сил РФ в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, ведении агрессивной войны и других преступлениях. Все 18 подозреваемых объявлены в розыск, готовится ходатайство в суд об их задержании.

Подозрения выписаны, в частности, советнику президента РФ Сергею Глазьеву, министру обороны РФ Сергею Шойгу, заместителю министра обороны РФ Дмитрию Булгакову, начальнику Генерального штаба ВС РФ Валерию Герасимову и другим лицам.