Сутки в зоне АТО: 5 обстрелов, ранен украинский военный
В минувшие сутки агрессор произвел 5 обстрелов позиций Вооруженных Сил Украины. Вследствие вражеского огня один украинский воин получил ранения.
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Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.
Боевики российско-оккупационных войск продолжают производить обстрелы позиций сил АТО и срывать договоренности Трехсторонней контактной группы о прекращении огня.
На Луганском направлении противник из гранатометов и стрелкового оружия вел огонь по позициям ВСУ в районе населенных пунктов Новгородское и Малиновое. Кроме этого, минометы 82 калибра враг применил неподалеку Катериновки.
На Донетчине оккупанты из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстреляли украинские опорные пункты вблизи Водяного. Также из 82 мм минометов и гранатометов враг вел огонь по защитникам Богдановки.
Как известно, 2 марта в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе объявили о полном и бессрочном перемирии с 5 марта. Представители ОРДЛО заявляли, что поддерживают режим полной тишины, однако продолжают осуществлять обстрелы.