Сутки в АТО: боевики трижды нарушили бессрочное "перемирие", есть потери

Погиб один украинский военный, еще один боец ранен.

За прошедшие сутки российско-оккупационные войска неоднократно нарушали условия бессрочного прекращения огня в районе АТО совершив три обстрела позиций Вооруженных Сил Украины.

Об этом сообщили в пресс-центре штаба АТО.

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"На Луганском направлении враг вел огонь из стрелкового оружия по нашим опорным пунктам вблизи Станицы Луганской. На Донецком направлении захватчики дважды применяли стрелковое оружие. В частности, агрессор обстрелял укрепления украинских защитников в районах населенных пунктов Авдеевка и Водяное", - говорится в сообщении.

В результате вражеского обстрела погиб один украинский военный. Еще один боец ранен, его доставили в больницу для оказания медицинской помощи.

Как сообщал УНИАН, трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе (ТКГ) 2 марта объявила о полном и бессрочном прекращении огня, начиная с 5 марта. Однако боевики продолжают обстреливать позиции сил АТО на Донбассе.