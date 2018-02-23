Контингент из 30 тысяч: у президента назвали возможное количество миротворцев ООН на Донбассе

Луценко подчеркнула важность развертывания будущей миротворческой миссии на всей оккупированной части Донбасса.

Представитель президента Украины в ВР Ирина Луценко заявляет, что контингент миротворческой миссии ООН на Донбассе может составлять 30 тыс. человек, среди которых 20 тыс. непосредственно «голубых касок» и еще 5 тыс. полицейских.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила журналистам в Киеве.

По ее словам, важным вопросом после создания Объединенного штаба будет его координация и сотрудничество с вероятной миротворческой миссией ООН на Донбассе

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«Предложено и на сегодняшний день идет разговор, это не официальные данные, но идет разговор о возможном контингенте из 30 тыс. военных, среди которых 5 тыс. может быть полиция, 20 тыс. могут быть «голубые каски», собственно, те миротворческие войска и некоторая часть должна встать на границу между Украиной и Россией», - отметила Луценко.

«Разговоры ведутся о возможном составе миротворческой миссии, эта миссия будет состоять из стран, которые не входят ни в один союз по безопасности», - добавила представитель президента.

Она подчеркнула важность того, чтобы «будущая миротворческая миссия была развернута на всей оккупированной части Донбасса не только для защиты СММ ОБСЕ, но и чтобы встать на неконтролируемый участок границы на Донбассе, чтобы прекратить продвижение оружия на украинскую территорию».