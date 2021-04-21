Из-за пандемии посетителей леса вблизи города Галле стало меньше.

Голубым ковром устелило Лес Халлербос, известный как "синий" лес, недалеко от бельгийского города Галле. Там зацвели колокольчики, или дикие гиацинты.

Этот лес ежегодно привлекает внимание сотен тысяч людей, об этом говорится в сюжете ТСН.

Читайте такжеВ Киеве расцвели магнолии: где полюбоваться красотой цветов (фоторепортаж)Однако, как и в прошлом году, пандемия помешала большинству посетителей прийти полюбоваться цветами. Те же, кому удалось сюда попасть, старательно соблюдают дистанцию во время прогулок.

Смотрители леса тем временем отмечают положительную сторону пандемии. Благодаря отсутствию людей там меньше топчут редкие цветы и их больше зацвело в этом году.

Халлербос - "синий" лес в Бельгии: что о нем известно

Халлербос - живописное место, это буковый лес площадью 552 гектара (5,5 км). Раскинулся он в бельгийском муниципалитете Халле на границе между Фландрией и Валлонией, в 30 минутах езды к югу от Брюсселя. Лес известен своей необыкновенной красотой, которая окутывает его в весенний период - ежегодно в конце апреля и начале мая несколько гектаров лесного массива устилает великолепный густой ковер из миллионов колокольчиков (диких гиацинтов).

Ультрамариновое покрывало простирается вглубь леса, устилая долины и украшая берега ручьев. Этот лес очень популярен как среди бельгийцев, так и среди иностранных ценителей прекрасного.

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Автор: Ольга Робейко