К зимним праздникам в оранжерее ВДНХ обустроили уютные рождественские фотозоны.

На период зимних праздников в оранжереи на ВДНХ в Киеве обустроили рождественские инсталляции и уютные праздничные фотозоны.

Какая нынче здесь царит атмосфера, смотрите в фоторепортаже УНИАН.Туризм.

Попасть в оранжерею на ВДНХ могут все желающие с 11:00 до 20:00 в будние дни и с 11:00 до 21:00 в выходные.

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Стоимость входных билетов составляет 110 гривень, для льготных категорий – 90 гривень. Все средства от продажи билетов идут на содержание и ремонт оранжереи.

В оранжерее ВДНХ представлены растения трех климатических зон: пустыни, тропиков и субтропиков. Главная ценность – уникальная коллекция растений, которые были высажены более 60 лет назад.

Здесь можно выпить кофе, послушать аудиоэкскурсию, сделать атмосферную фотосессию, провести романтическое свидание, отпраздновать важное событие, поиграть на фортепиано или даже погладить котиков.

Как сообщал УНИАН, также сейчас на территории столичного ВДНХ работает рождественско-новогодняя локация "Зимняя страна". Традиционно киевляне и гости города смогут посетить здесь большой каток, парк аттракционов и еще несколько праздничных локаций. Также на ВДНХ работает большой фуд-корт.

Из новинок сезона – выставка ледяных скульптур "Снежная королева" и большая экспозиция ярких иллюминированных инсталляций "Illuminarium. Магия света".

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