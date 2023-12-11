На этот раз проект запускается под лозунгом "Поделись светом".

На столичном ВДНХ 9 декабря 2023 года начала работу традиционная рождественская локация "Зимняя Страна".

На этот раз проект запускается под лозунгом "Поделись светом". Организаторы отмечают, что это не только о возможных блэкаутах и взаимопомощи физической, но и моральной, ведь сейчас украинцы должны еще больше поддерживать друг друга.

Традиционно киевляне и гости города смогут посетить на "Зимней Стране" большой каток, парк аттракционов и еще несколько праздничных локаций. Также здесь будет работать большой фуд-корт.

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Что касается нынешних новинок – в большом белом шатре на центральной площади ВДНХ обустроили выставку ледяных скульптур "Снежная королева", которая будет объединять ледяную экспозицию и аудиовыставу.

Возле оранжереи можно будет посетить большую экспозицию "Illuminarium. Магия света", которая состоит из ярких иллюминированных инсталляций.

Вход на территорию ВДНХ бесплатный. Впрочем, попасть на конкретные локации можно будет только по билетам.

Ярмарка будет работать до 17 марта 2024 года.

Как добраться до ВДНХ

Отметим, что в этом году попасть в ВДНХ будет немного труднее, ведь с 8 декабря 2023 года из-за аварийной ситуации примерно на полгода было остановлено движение метро между стандциями "Лыбедская" и "Теремки". Соответственно, до станции "Выставочный центр", где расположено ВДНХ, доехать на метро пока невозможно. Зато туда можно будет попасть альтернативным наземным транспортом, хотя теперь дорога продлится дольше, также возможны пробки и толпы в пиковые часы.

Как сообщал УНИАН, 6 декабря 2023 года, в день Святого Николая, на Софийской площади в Киеве зажгли огни на главной елке страны. Как и в прошлом году, она искусственная, высотой 12 метров. Дерево установили и украсили за средства меценатов. Тема локации – "Храбрые сердца", посвящена она нашим защитникам и защитницам.

Днем ранее, 5 декабря, рождественскую елку также зажгли во Львове. Нынешняя елка, которую традиционно поставили возле Оперного театра, высотой 14 метров. Ее городу подарили жители Белогорщи Иосиф и Галина Панас. Они выращивали дерево на своем заднем дворе более 20 лет.

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