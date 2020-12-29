Разумеется, с 2020 годом американцы прощались с особым рвением.

Жители Нью-Йорка 28 декабря торжественно избавились от всего того, что они не хотят брать с собой в следующий год.

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Неофициальный праздник под названием Good Riddance Day, что можно перевести как День избавления, был учрежден Альянсом Таймс-сквер в 2007 году, и с тех пор 28 декабря жители и гости мегаполиса приходят на Таймс-сквер в Нью-Йорке, чтобы избавиться от всего того, что хочется оставить в уходящем году.

Разумеется, с 2020 годом американцы прощались с особым рвением. Они бросали в специальные ящики бланки, на которых писали свои имена и с чем они прощаются - в лидерах вполне предсказуемо оказался "главный злодей года" коронавирус. Также американцы хотели попрощаться с фейкньюз, токсичными отношениями и 2020 годом в целом.

Кроме того, по традиции участники праздника разбивали пиньяту, наполненную мишурой и блестками. Эту традицию позаимствовали у мексиканцев. В этому году пиньята в Нью-Йорке была особенная - цифры 2020, но в форме неприличного жеста - среднего пальца. Вероятно, так сильно хотели "послать 2020-й куда подальше".

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Автор: Марина Григоренко