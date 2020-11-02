По традиции 1 ноября на самом красивом кладбище Львова зажигают свечи в память об умерших.

На Лычаковском кладбище в День Всех Святых, 1 ноября 2020 года, жители и гости города традиционно поминали своих умерших родственников.

По традиции в этот день нужно зажечь свечу в память об умерших на их могилах. Зрелище получается очень атмосферное.

Немного фактов о Лычаковском кладбище во Львове

Читайте такжеЗаново влюбиться во Львов: необычные идеи для осеннего уик-энда в хорошо знакомом городе

Государственный историко-культурный музей-заповедник "Лычаковское кладбище" - это мемориальное кладбище во Львове. На 86 полях общей площадью 40 га здесь размещены более 300 тысяч захоронений (в частности, более 2000 гробниц), на могилах установлено около 500 скульптур и рельефов. Открыто оно в 1786 году, одно из старейших нынешних коммунальных кладбищ Европы, сообщается на Wikipedia.

На Лычаковском кладбище похоронено большое количество выдающихся украинцев: Иван Франко, Григорий Чубай, Маркиян Шашкевич, Соломия Крушельницкая, Игорь Билозир, Юрий Шухевич, Григорий Тютюнник, Михаил Яцкив и много других.

Кладбище считается музеем, закрытым для захоронений. Исключения делают для выдающихся львовян, репрессированных, политзаключенных, воинов УПА и погибших в нынешней российско-украинской войне. В частности, на Аллее Героев похоронен Юрий Вербицкий из Небесной сотни, а на поле почетных захоронений - генерал-майор Сергей Кульчицкий. Также здесь похоронен оперный певец Василий Слипак, который погиб в боях на Донбассе.

Лычаковское кладбище является популярным туристическим объектом, стоимость входа на его территорию - 50 гривень. Многие львовяне и гости города любят гулять по его территории, ведь здесь, как и на европейских кладбищах, довольно красивая архитектора и растительные композиции. Кроме того, на Лычаковское кладбище нередко приезжают организованные группы польских туристов в так называемые "поминальные туры", чтобы почтить своих предков, которые когда-то жили и были похоронены во Львове.

Фоторепортажи со всего мира

Читайте свежие новости туризма, ищите идеи для путешествий и смотрите живописные фото со всего мира на Телеграм-канал УНИАН.Туризм.

Автор: Марина Григоренко