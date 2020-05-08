Спорт на пляже и вечерние прогулки: Барселона возвращается к жизни после жесткого карантина (фоторепортаж)

Испания, которая стала одним из главных эпицентров распространения коронавируса в Европе, с начала мая постепенно ослабляет жесткие карантинные ограничения.

В Барселоне местные жители постепенно выходит на пляжи для прогулок, купания и занятий спортом. Также люди выходят на прогулки по городу в вечерние часы.

Тем временем летние террасы ресторанов в столице Каталонии уже готовятся к открытию.

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По состоянию на 8 мая с начала пандемии на COVID-19 в Испании заболели более 220 тысяч человек, из них более 26 тысяч умерли. Страна занимает второе место в мире после США по количеству инфицированных, хотя в течение последних недель в стране наблюдается положительная динамика преодоления вируса. До начала мая в Испании действовали одни из самых жестких карантинных ограничений в мире. К примеру, людям вообще было запрещено выходить из дома, кроме походов в продовольственные магазины или аптеки. Причем это должна быть большая закупка на несколько дней, а не поход за хлебушком.

Впрочем, сейчас в стране уже можно ходить на улицу для прогулок и занятий спортом, хотя и с обязательным соблюдением социальной дистанции и ношением масок в общественных местах.

Как ранее сообщал УНИАН.Туризм, иностранные туристы вероятно не смогут отдохнуть в Испании летом 2020 года из-за пандемии коронавируса COVID-19.

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